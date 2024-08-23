В Ростовской области вынесли приговор мужчине, зарезавшему брата-близнеца
Гуковский городской суд вынес приговор местному жителю, который зарезал брата-близнеца. Его признали виновным по статье «Убийство».
Происшествие случилось в доме на улице Герцена в ночь на 16 апреля, когда родственники выпивали спиртное дома. По версии следствия, во время застолья между ними произошел конфликт. После взаимных оскорблений подозреваемый вышел из себя. Он схватил нож и вонзил лезвие в шею брату-близнецу. От полученного ранения тот скончался на месте.
Наутро мужчину задержали и возбудили в отношении него уголовное дело по статье «Убийство». Он признал свою вину. Суд приговорил его к девяти годам колонии строгого режима.
В прокуратуре Ростовской области уточнили, что приговор еще не вступил в законную силу.