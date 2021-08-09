В Ростовской области вынесли приговор девушке, убившей ухажера

В Ростовской области вынесли приговор 36-летней Вите Дегтяревой. Происшествие случилось в Шахтах 3 декабря прошлого года.Женщина решила сходить в гости к своему знакомому. Там они выпили водки и захотели потанцевать. Во время веселья мужчина распустил руки. Дегтярева вероятно испугалась, что над ней могут надругаться, поэтому взяла нож. Вернувшись, она нанесла своему ухажера несколько ударов. Мужчина скончался на месте.Однако выпившая женщина не заметила этого. Ей показалось, что её спутник уснул. Поэтому она тоже легла спать. Утром оказалось, что мужчина мёртв. Осознав ситуацию, она сбежала. В скором времени девушку задержали. На неё завели дело по статье «Убийство».Как сообщают в Шахтинском городском суде, девушку приговорили к шести годам колонии общего режима.Приговор в силу не вступил.