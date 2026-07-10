В Ростовской области выявили случаи нелегальной торговли бензином

Фото: Соцсети.

В Ростовской области выявлены случаи нелегальной торговли бензином. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.Первый случай произошел в одном из хуторов Каменского района. Мужчина продавал солярку по завышенной цене. Для заправки он использовал оборудование собственного производства и пластиковые ёмкости. У мужчины изъяли 4,5 тонны топлива, заправочное устройство и порядка 20 пластиковых ёмкостей.- Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».Еще один случай произошел в Ростове на одной из частных автозаправочных станций. Дежурный оператор в ночное время незаконно продавала дизель по завышенной цене. При этом топливо она отпускала в пластиковую тару. Канистру и кассовый чек изъяли.По факту «Нарушения требований пожарной безопасности» в отношении работницы АЗС проводится административное расследование.