В Ростовской области выявили 287 инфицированных COVID-19 за сутки

В Ростовской области коронавирус подхватили еще 287 человек. По данным на 7 июля, лидерами по числу новых заболевших стали люди от 46 до 65 лет (38,3%). Молодежь от 18 до 45 лет впервые за последние две недели спустилась на второе место. В этой возрастной категории вирус подхватили 37,3%. Среди инфицированных оказались 11,5% пенсионеров от 66 до 79 лет и 4,9% - старше 80 лет. Еще 8% - несовершеннолетние.За период пандемии положительные результаты тестов на коронавирус получил 101 171 житель Ростовской области. Из них 4 738 пациентов с COVID-19 скончались от тяжелых последствий. Как сообщили в региональном правительстве, все умершие страдали сопутствующими хроническими заболеваниями.