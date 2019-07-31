В Ростовской области выделили 5 млн рублей на покупку кинопроектора в сельский ДК



Пять миллионов рублей потратят в посёлке Весёлом Ростовской области за покупку кинооборудования. Новой техникой оснастят местный Дом культуры.



Как указано в конкурсной документации, в ДК будут демонстрировать национальные фильмы. Для показа исполнитель контракта должен предоставить киноэкран, проектор, колонки, усилители, громкоговорители и систему для показа картин в формате 3D.



Деньги выделяют из внебюджетных средств. Оборудование необходимо установить в течение 20 дней после заключения контракта. Заявки принимаются до 19 августа.