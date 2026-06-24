В Ростовской области ввели карантин по бешенству из-за домашней собаки

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В Куйбышевском районе Ростовской области введен карантин из-за бешенства, зафиксированного у домашней собаки. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.Эпизоотический очаг опасного заболевания выявлен в хуторе Ленинском. По информации специалистов, больным животным оказалась домашняя собака.Карантинные ограничения распространены на территорию домовладения по адресу: улица Садовая, 27, хутор Ленинский, а также на прилегающий участок радиусом 500 метров от границ очага.Введенные меры предусматривают ряд строгих ограничений. Запрещено лечение восприимчивых животных, а также их ввоз и вывоз с территории карантина, за исключением случаев, когда животные предварительно вакцинированы. Под запрет попадает и перемещение невакцинированных животных. Кроме того, ограничены мероприятия, связанные с перемещением и скоплением животных, такие как проведение ярмарок и выставок.Бешенство – это смертельное вирусное заболевание, которое поражает центральную нервную систему животных и человека. Заражение происходит, как правило, через укус больного животного. Ветеринарные службы региона призывают граждан быть бдительными, не контактировать с дикими животными, а также своевременно вакцинировать своих домашних питомцев от бешенства.