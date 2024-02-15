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В Ростовской области ввели карантин из-за африканской чумы свиней

В Ростовской области ввели карантин из-за африканской чумы свиней
В Ростовской области ввели карантин из-за африканской чумы свиней (АЧС). Информация об этом размещена на сайте правовой информации.

Падеж парнокопытных произошел в Глубокинском городском поселении Каменского района. Экспертиза показала, что животные скончались из-за АЧС.

После этого там ввели карантин. Во время его действия запрещается перевозить свиней, пускать их на убой и т. д. Для людей АЧС не представляет никакой опасности. Однако заболевшие животные умирают в 100% случаев.

Ранее в двух районах Ростовской области ввели карантин из-за птичьего гриппа.
Фото: Ростов.Ру
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