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В Ростовской области ввели карантин из-за африканской чумы свиней (АЧС). Информация об этом размещена на сайте правовой информации.Падеж парнокопытных произошел в Глубокинском городском поселении Каменского района. Экспертиза показала, что животные скончались из-за АЧС.После этого там ввели карантин. Во время его действия запрещается перевозить свиней, пускать их на убой и т. д. Для людей АЧС не представляет никакой опасности. Однако заболевшие животные умирают в 100% случаев.Ранее в двух районах Ростовской области ввели карантин из-за птичьего гриппа.