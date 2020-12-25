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В Ростовской области врачи вылечили от коронавируса еще 234 человека

В Ростовской области врачи вылечили от коронавируса еще 234 человека
С начала пандемии по 28 декабря с коронавирусом справились 40 910 жителей Ростовской области. Из них 234 побороли инфекцию за минувшие сутки.

Увеличилось и количество зараженных дончан. За прошедшие 24 часа вирус подхватили 390 человек, а общее число заболевших достигло 50 490. Большинство людей проходят лечение дома на самоизоляции, так как болезнь протекает бессимптомно. Пациентов, у которых инфекция проходит с осложнениями, госпитализируют в стационарное отделение. В настоящее время там находятся 2 812 пациентов, среди которых 255 - в тяжелом состоянии. Они подключены к аппаратам ИВЛ.

Под наблюдением врачей оказались 32 894 жителя Ростовской области. Как правило, они находятся на самоизоляции или в стационаре. Всего медицинским наблюдением были охвачены 137,49 тысячи человек, из которых у 104,44 тысячи подозрения не подтвердились.

Теги: COVID-19 на Дону коронавирус в Ростовской области

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