В Ростовской области возбудили дело по факту гибели годовалой девочки при пожаре

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

По факту гибели ребенка при пожаре в Зимовниковском районе Ростовской области возбудили уголовное дело. Трагедия случилась в хуторе Савоськин 12 февраля.Пламя вспыхнуло в частном доме на улице Октябрьской, 16 около 14:15. Дым охватил площадь 10 квадратных метров. В это время дома находились 9-летний мальчик и две его сестренки. Старший ребенок успел выбежать на улицу и позвал на помощь родителей.На месте спасателям удалось вытащить одну из девочек, а вторую вынес отец. Девочка погибла в машине «скорой». Ее 3-летнюю сестру передали медикам в тяжелом состоянии.В ГУ МЧС по Ростовской области выдвинули две предварительные причины пожара: короткое замыкание или неисправность газового оборудования.- На месте пожара проводятся различные мероприятия и экспертизы, - сообщили в СУ СКР по Ростовской области.