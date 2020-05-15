В Ростовской области восстановили работу нескольких пригородных поездов

Несколько пригородных железнодорожных маршрутов возобновили работу в Ростовской области. Такую информацию сообщили в Северо-Кавказской пригородной пассажирской компании.С 17 мая снова начал курсировать поезд Ростов — Лихая отправлением в 17:35 и прибытием в 21:34. В обратном направлении с 18 мая ходит электричка отправлением из Лихой в 4:34 и прибытием в Ростов в 8:47.Также с понедельника снова начали курсировать электрички Ростов — Таганрог, отходящие в 7:57, 13:30 и 16:36, в обратном направлением — отходящие в 7:12, 12:10 и 18:47.Помимо этого, на маршрутах снова появились составы сообщением Ростов — Азов отправлением в 5:48 и Азов — Ростов отправлением в 7:35.