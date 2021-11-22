В Ростовской области восемь антипрививочников могут получить реальный срок

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Восемь антипрививочников из Ростовской области могут получить реальный срок. Об этом 24 ноября сообщили в региональном правительстве.Федеральный Росздравнадзор поручил региональным властям искать в соцсетях противников вакцинации и передавать их данные правоохранительным органам. На Дону обнаружили восемь человек, которые активно высказывались против вакцинации.Особенное внимание уделяется работникам медицинской сферы, которые распространяют ложную информацию о вакцинах против COVID-19. За агитацию их могут привлечь к уголовной ответственности по статье «Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан» и то же деяние, повлекшее за собой тяжкие последствия.Если в отношении антипрививочников возбудят уголовные дела по этим статьям, им будет грозить крупный штраф или даже реальный срок - до трех лет лишения свободы.