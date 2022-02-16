В Ростовской области военнослужащие ЮВО организовали флешмоб в поддержку фигуристки Камилы Валиевой

Фото: structure.mil.ru

На Дону военнослужащие Южного военного округа решили поддержать российскую спортсменку Камилу Валиеву. Они устроили флешмоб, чтобы приободрить 15-летнюю фигуристку, которая стала невольной участницей допингового скандала на Олимпиаде в Пекине.В акции участвовали более трех десятков человек, в том числе призывники и донская молодежь. Ребята развернули 10-метровый флаг Российской Федерации, плакат с изображением Камилы, эмблемой ЮВО и подписью «Камила, мы с тобой!».Завершение флешмоба было ярким - в небо выпустили воздушные шары в цветах российского триколора и хештегом #КамилаМыСТобой.Российская фигуристка Камила Валиева оказалась в центре скандала из-за сомнительного допинг-теста. У девушки якобы нашли недопустимую концентрацию веществ, временно отстранив ее от выступлений. Кроме того, ее затаскали по комиссиям. К счастью, дисквалификация юной спортсменки долго не продлилась.Однако произошедшее выбило Камилу из колеи. Во время произвольной программы юная спортсменка несколько раз упала на льду. Завершив выступление, девушка расплакалась, потому что не смогла справиться с волнением и это отразилось на результате. В итоге золото Олимпиады завоевала Анна Щербакова, серебро у Александры Трусовой, а третье место у японки Каори Сакамото. Камила Валиева, надежда России, смогла занять только четвертую строчку.После обидного поражения за 15-летнюю фигуристку вступились все известные лица России. Многие считают, что спортсменка не выдержала давления со стороны и сломалась.