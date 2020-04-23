В Ростовской области водителям разрешили ездить с просроченными правами до середины июля
Водителям, срок действия прав которых истёк или истекает в ближайшее время, разрешили ездить с просроченными документами до середины июля. Об этом сообщили в донском управлении ГИБДД 24 апреля.
Соответствующие изменения утверждены указом президента РФ.
«Водительские удостоверения, срок действия которых истёк или истекает в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года, признаются действительными до их замены», - говорится в документе.
В тоже время в донской Госавтоинспекции сообщили, что продолжают работать регистрационно-экзаменационные подразделения ГИБДД. Автомобилисты могут зарегистрировать транспортные средства, получить водительское удостоверение.
- Услуги оказываются по предварительной записи через Единый портал государственных и муниципальных услуг, - добавили в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области.
Добавим, что также до середины июля продлевается действие паспортов и других документов, удостоверяющих личность.