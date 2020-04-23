В Ростовской области водителям разрешили ездить с просроченными правами до середины июля

Водителям, срок действия прав которых истёк или истекает в ближайшее время, разрешили ездить с просроченными документами до середины июля. Об этом сообщили в донском управлении ГИБДД 24 апреля.Соответствующие изменения утверждены указом президента РФ.В тоже время в донской Госавтоинспекции сообщили, что продолжают работать регистрационно-экзаменационные подразделения ГИБДД. Автомобилисты могут зарегистрировать транспортные средства, получить водительское удостоверение.Добавим, что также до середины июля продлевается действие паспортов и других документов, удостоверяющих личность.