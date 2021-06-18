В Ростовской области водители с помощью машин изобразили голубя

В Новочеркасске водители порядка 100 машин выстроились в фигуру голубя. Флешмоб был приурочен к 80-летней годовщине начала Великой Отечественной войны. Акция «Нет войне» прошла 21 июня на Соборной площади.Флешмоб проводили поздно вечером. Каждый участник чётко знал своё место, поэтому фигура получилась реалистичной. Водители изобразили голубя.Как известно, голубь - это символ мира. Ведь не случайно после окончания войны именно символ голубя был на эмблеме Всемирного конгресса сторонников мира.Автофлешмоб получился поистине зрелищным. Когда водители зажгли фары, птица засияла яркими огнями. Многие горожане с удовольствием снимали на камеру происходящее, а вид сверху получилось снять при помощи квадрокоптера.Для Новочеркасска подобные акции не в новинку. Едва ли не каждый год автомобилисты собираются в новогоднюю елку, а однажды ко Дню учителя они выстроились в фигуру школьного звонка.