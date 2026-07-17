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В Ростовской области водителей предупредили об опасности на М-4 из-за дождя

В Ростовской области водителей предупредили об опасности на М-4 из-за дождя
На трассе М-4 «Дон» в Ростовской области из-за дождя повысился риск аварий. Об этом сообщили в «Автодоре».

По прогнозам синоптиков, ухудшение погоды ожидается днем 17 июля. Местами в донском регионе пройдет дождь. Осадки также прогнозируются на участке автодороги в Краснодарском крае.

Мокрое покрытие снижает сцепление колес с дорогой. Из-за этого автомобиль хуже реагирует на повороты руля и торможение, что может привести к ДТП.

Водителям рекомендуют во время дальней поездки делать остановки каждые 2-2,5 часа, соблюдать ПДД и следить за сообщениями на информационных табло.
Фото: Дондей
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