В Ростовской области водителей предупредили об опасности на М-4 из-за дождя

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На трассе М-4 «Дон» в Ростовской области из-за дождя повысился риск аварий. Об этом сообщили в «Автодоре».По прогнозам синоптиков, ухудшение погоды ожидается днем 17 июля. Местами в донском регионе пройдет дождь. Осадки также прогнозируются на участке автодороги в Краснодарском крае.Мокрое покрытие снижает сцепление колес с дорогой. Из-за этого автомобиль хуже реагирует на повороты руля и торможение, что может привести к ДТП.Водителям рекомендуют во время дальней поездки делать остановки каждые 2-2,5 часа, соблюдать ПДД и следить за сообщениями на информационных табло.