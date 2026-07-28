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В Ростовской области водителей предупредили о повышенном риске ДТП из-за дождя

В Ростовской области водителей предупредили о повышенном риске ДТП из-за дождя
На трассе М-4 «Дон» в Ростовской области 28 июля ожидается ухудшение погодных условий. В связи с дождем возрастает вероятность дорожно-транспортных происшествий, сообщили в «Автодоре».

По прогнозам синоптиков, осадки местами пройдут в течение дня. Из-за мокрого покрытия снижается сцепление шин с дорогой, что увеличивает тормозной путь и ухудшает управляемость автомобилем.

Автомобилистам рекомендуют соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию, не отвлекаться на телефон во время движения и обращать внимание на информацию, размещенную на электронных табло.
Фото: Дондей
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