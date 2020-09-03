В Ростовской области водитель, насмерть сбивший пешехода, избежал ответственности

Морозовский районный суд вынес приговор водителю, обвиняемому в смерти пешехода. Постановление было опубликовано на официальном сайте госоргана.Трагедия случилась в Морозовске в ноябре 2018 года. Игорь Иванков на «Ауди А6», не снизив скорость, сбил пешехода. Последний от полученных травм скончался в МБУЗ «ЦРБ» Морозовского района.Спустя два года уголовное дело в отношении Иванкова было прекращено. Обосновано это примирением сторон. Обвиняемый вину признал, извинился и выплатил потерпевшей стороне 200 тысяч рублей.Сейчас Иванков - под подпиской о невыезде. Изъятый после ДТП «Ауди А6» мужчине вернули.