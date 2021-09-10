В Ростовской области вновь вырос показатель заболевших COVID-19. Об этом сообщили в донском правительстве.По данным Роспотребнадзора на 12 сентября, рост составил еще 11 единиц - с 3 087 до 3 098. Неизменным вторые сутки подряд продолжает оставаться коэффициент распространения коронавируса. Он по-прежнему равен 0,99. Данное значение показывает, скольких здоровых человек может заразить один больной до того, как ему назначат соблюдение режима самоизоляции.Отметим, что пока эта цифра ниже единицы, но если она вдруг начнет расти, то власти будут вынуждены ввести дополнительные коронавирусные ограничения.