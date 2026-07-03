В Ростовской области вечером 3 июля объявили ракетную опасность
В Ростовской области вечером 3 июля объявили ракетную опасность. Сообщение от РСЧС поступило примерно в 20:30.
Жителям рекомендовали перейти в укрытие, подвал или подземный паркинг.
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В Ростовской области вечером 3 июля объявили ракетную опасность
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