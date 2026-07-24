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В Ростовской области в выходные ожидается ухудшение погоды из-за грозы

В Ростовской области в выходные ожидается ухудшение погоды из-за грозы

В Ростовской области в выходные ожидается ухудшение погоды из-за грозы. Об этом сообщает ГУ МЧС по Ростовской области.

Ростовский Гидрометцентр предупреждает, что 25 и 26 июля, а также в ночь и утро 27 июля отдельные районы области столкнутся с сильными дождями, ливнями с грозами, градом и порывистым ветром, скорость которого может достигать 20–25 метров в секунду.

Жителям рекомендуется закрывать окна, находясь в доме. На улице следует держаться подальше от деревьев, мостов, эстакад, трубопроводов и линий электропередачи. Спасатели советуют избегать рекламных щитов и старых ненадёжных построек.
DonDay
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