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В Ростовской области в статистику по коронавирусу попали ещё двое детей

В Ростовской области в статистику по коронавирусу попали ещё двое детей
Фото: M24.ru

На Дону статистику по коронавирусу пополнили ещё двое детей. Диагноз у маленьких пациентов подтвердился в прошедшие сутки.

По данным на 26 июня, всего за сутки в регионе зарегистрирован 121 новый случай заболевания. Из них 55 человек – пациенты в возрасте от 46 до 65 лет. Ещё 32 человека относятся к возрастной категории от 18 до 45 лет.

В возрасте от 66 до 79 лет – 28 пациентов. Диагноз «коронавирус» также подтвердился у четырёх дончан старше 80 лет.

На сегодняшний день в Ростовской области зарегистрировано 9 195 случаев заражения коронавирусом. Жертвами болезни стали 105 человек.

За последние сутки наибольшее число выявленных случаев коронавируса зарегистрировано в Ростове и Шахтах.

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