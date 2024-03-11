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В Ростовской области в реке чуть не утонул детеныш косули. Случай произошел 11 марта в Шолоховском районе.Рядом с мостом через реку Дон внимательные жители заметили, что в водной промоине тонет маленький детеныш косули. Животное не могло выбраться самостоятельно.Срочно нужно было спасти косулю, и вызвать профессионалов стало единственным выходом. С мужеством и отвагой спасатели взялись за дело. Они подплыли к животному на специальной лодке и сумели его спасти. К счастью, косуля не получила травм и не замерзла в холодной воде. Однако, из-за длительного пребывания в холоде ее организм сильно остыл, и было решено провести процедуру разогрева перед тем, как отпустить ее в природу.С момента, когда шерстка косули высохла и она перестала дрожать, ее отпустили на волю. Она мгновенно направилось в свою естественную среду обитания.