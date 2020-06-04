В Ростовской области в доме-интернате для престарелых зафиксирована вспышка коронавируса
В донецком доме-интернате для престарелых зарегистрирована вспышка заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в региональном пресс-центре по информированию населения о коронавирусной инфекции.
По данным пресс-центра на 9 июня, из социального учреждения госпитализированы 17 человек. Среди них - как сотрудники интерната, так и проживающие.
Напомним, всего в Ростовской области на сегодняшний день зарегистрировано 6 542 случая заражения коронавирусом. За последние сутки наибольшее количество новых заболевших выявлено в Ростове. Скончался от заболевания 51 человек, трое из них - в последние сутки.