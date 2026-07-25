Фото: Юрий Слюсарь

В Ростовской области в 15 муниципалитетов из-за непогоды произошли сбои в электросети. Проблемы с энергоснабжением зафиксированы в Ростове, Азове, Батайске, Таганроге, Шахтах, Новочеркасске, Новошахтинске, Азовском, Куйбышевском, Матвеево-Курганском, Неклиновском, Родионово-Несветайском, Тарасовском, Усть-Донецком, Мясниковском районах, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.Из-за сбои в электросети возникли проблемы с водоснабжением. Нет воды в нескольких районах Ростова, в Гуково, Зверево, Шахтах, Новошахтинске, Новочеркасске, Азове, Азовском, Красносулинском и Каменском районах. Количество поваленных деревьев исчисляется сотнями.Как уточнил губернатор, водоснабжение части восстановлено в донской столице. В региональном МЧС сообщили, что спасатели перешли на работу в круглосуточный режим до устранения ликвидации последствий непогоды.