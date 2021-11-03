Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростовской области ужесточили штрафы за вырубку деревьев

В Ростовской области ужесточили штрафы за вырубку деревьев
В Ростовской области ужесточили штрафы за незаконную вырубку зеленых насаждений. Информацию об этом 8 ноября разместило региональное Минприроды на своей странице в «Инстаграме».

Усиленный режим на землях лесного фонда ввели с 1 ноября. Теперь штраф за незаконную вырубку природных ресурсов и экологии стал больше.

Чтобы вырастить одну сосну средних размеров, необходимо от 6 до 10 лет кропотливой работы. Ежегодно в преддверии рождественских праздников вырубают десятки и сотни тысяч хвойных деревьев для продажи.



Однако спрос оказывается намного ниже, чем предложение. В итоге к утру 1 января в донском регионе появляются свалки из нераспроданных сосен и елей. Если вырубка лесов продолжится в таких же объемах, вскоре на Дону не останется хвойных деревьев. Они попросту не успеют вырасти.
Фото: news.sevas.com.
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.