В Ростовской области ужесточили штрафы за вырубку деревьев
В Ростовской области ужесточили штрафы за незаконную вырубку зеленых насаждений. Информацию об этом 8 ноября разместило региональное Минприроды на своей странице в «Инстаграме».
Усиленный режим на землях лесного фонда ввели с 1 ноября. Теперь штраф за незаконную вырубку природных ресурсов и экологии стал больше.
Чтобы вырастить одну сосну средних размеров, необходимо от 6 до 10 лет кропотливой работы. Ежегодно в преддверии рождественских праздников вырубают десятки и сотни тысяч хвойных деревьев для продажи.
Однако спрос оказывается намного ниже, чем предложение. В итоге к утру 1 января в донском регионе появляются свалки из нераспроданных сосен и елей. Если вырубка лесов продолжится в таких же объемах, вскоре на Дону не останется хвойных деревьев. Они попросту не успеют вырасти.