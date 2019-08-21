В Ростовской области увеличился прожиточный минимум



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В Ростовской области изменился прожиточный минимум. Со второго квартала 2019 года его размер составляет 10 673 рубля. Об этом сообщает Ростовстат.



По сравнению с предыдущим кварталом, прожиточный минимум вырос на 400 рублей. Рост составил в среднем 3,8%. Для трудоспособного населения величина равна 11 371 рублю, для пенсионеров — 8 644 рублям, для детей — 11 099 рублей.



Напомним, что в размер прожиточного минимума входит стоимость потребительской корзины (продукты питания, непродовольственные товары и услуги) и расходы по обязательным платежам и сборам.



Рассчитывает величину Министерство труда и социального развития с учётом данных Ростовстата об уровне потребительских цен на товары и услуги.