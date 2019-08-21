Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростовской области увеличился прожиточный минимум

В Ростовской области увеличился прожиточный минимум
Фото: www.oblgazeta.ru
В Ростовской области изменился прожиточный минимум. Со второго квартала 2019 года его размер составляет 10 673 рубля. Об этом сообщает Ростовстат.

По сравнению с предыдущим кварталом, прожиточный минимум вырос на 400 рублей. Рост составил в среднем 3,8%. Для трудоспособного населения величина равна 11 371 рублю, для пенсионеров — 8 644 рублям, для детей — 11 099 рублей.

Напомним, что в размер прожиточного минимума входит стоимость потребительской корзины (продукты питания, непродовольственные товары и услуги) и расходы по обязательным платежам и сборам.

Рассчитывает величину Министерство труда и социального развития с учётом данных Ростовстата об уровне потребительских цен на товары и услуги.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.