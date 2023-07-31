В Ростовской области установили лимит на добычу парнокопытных и барсуков

Фото: Ростов.ру

В правительстве Ростовской области установили новые охотничьи лимиты на парнокопытных. Действовать они будут ровно год, начиная с 1 августа.В регионе охотникам разрешено унести с собой 41 лося, 163 европейских оленей, 452 европейских косуль, 35 ланей, 88 пятнистых оленей и 75 барсуков. Стоит отметить, что указанные лимиты разделены по квотам районов области.Всего в предстоящем сезоне было разрешено убить 854 животных, что на 50 больше, чем в прошлом. В случае нарушения закона недобросовестным охотникам грозит как уголовная, так и административная ответственность.