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В Ростовской области усилится ветер, и пройдут ливни с грозами

В Ростовской области усилится ветер, и пройдут ливни с грозами
В Ростовской области прогнозируют усиление ветра, а также ливень с грозой. Неблагоприятные погодные явления ожидаются 1 ноября.

По информации оперативного прогноза МЧС, в Приазовье и Таганрогском заливе порывы ветра будут достигать до 25 м/с. В ряде районов ожидается сильный дождь с градом.

Из-за непогоды возможны падения деревьев и плохо закрепленных конструкций. Автомобилистов просят не парковать свои машины под ветками и рекламными щитами.

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