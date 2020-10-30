В Ростовской области усилится ветер, и пройдут ливни с грозами

В Ростовской области прогнозируют усиление ветра, а также ливень с грозой. Неблагоприятные погодные явления ожидаются 1 ноября.По информации оперативного прогноза МЧС, в Приазовье и Таганрогском заливе порывы ветра будут достигать до 25 м/с. В ряде районов ожидается сильный дождь с градом.Из-за непогоды возможны падения деревьев и плохо закрепленных конструкций. Автомобилистов просят не парковать свои машины под ветками и рекламными щитами.