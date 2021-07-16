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В Ростовской области умерли еще четыре человека от коронавируса

В Ростовской области умерли еще четыре человека от коронавируса
В донском регионе зафиксировали еще четыре смерти от коронавируса. За последние сутки опасное заболевание унесло жизни одной пенсионерки и троих мужчин в возрасте от 68 до 86 лет.

По информации регионального правительства, все умершие страдали различными хроническими заболеваниями. Как правило, к ним относятся сахарный диабет, гипертония, астма, а также сердечно-сосудистые, аутоиммунные, онкологические и заболевания легких.

С начала пандемии в Ростовской области насчитывают 4 944 смерти от COVID-19.

Фото: Twitter›vadik_check

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