В Ростовской области умерли еще четыре человека от коронавируса

В донском регионе зафиксировали еще четыре смерти от коронавируса. За последние сутки опасное заболевание унесло жизни одной пенсионерки и троих мужчин в возрасте от 68 до 86 лет.По информации регионального правительства, все умершие страдали различными хроническими заболеваниями. Как правило, к ним относятся сахарный диабет, гипертония, астма, а также сердечно-сосудистые, аутоиммунные, онкологические и заболевания легких.С начала пандемии в Ростовской области насчитывают 4 944 смерти от COVID-19.Фото: Twitter›vadik_check