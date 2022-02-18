В Ростовской области у некоторых беженцев нашли COVID-19

Фото: Правительство Ростовской области

Среди беженцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР, прибывших в Ростовскую область, медики обнаружили инфицированных коронавирусом. Об этом 20 февраля на заседании комиссии по ЧС сообщил министр регионального здравоохранения Юрий Кобзев.— У беженцев во временных пунктах размещения есть единичные случаи заражения коронавирусной инфекцией. Пациентов с облегченным течением заболевания уже готовы принять обсерваторы. А тех, у кого COVID-19 проходит тяжело, доставят в ковидные госпитали региона, — уточнил главный санврач.Евгений Ковалев отметил, что Ростовская область в ближайшее время получит еще около девятисот тысяч тестов на ковид и противовирусные медикаменты.По актуальным данным, в регион прибыли около шести с половиной тысяч граждан из ЛНР и ДНР. Все прибывающие проходят ПЦР-тестирование, а также общий медосмотр. Тех, кому требуется госпитализация, доставляют в стационары.