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В Ростовской области у некоторых беженцев нашли COVID-19

В Ростовской области у некоторых беженцев нашли COVID-19

Среди беженцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР, прибывших в Ростовскую область, медики обнаружили инфицированных коронавирусом. Об этом 20 февраля на заседании комиссии по ЧС сообщил министр регионального здравоохранения Юрий Кобзев.

— У беженцев во временных пунктах размещения есть единичные случаи заражения коронавирусной инфекцией. Пациентов с облегченным течением заболевания уже готовы принять обсерваторы. А тех, у кого COVID-19 проходит тяжело, доставят в ковидные госпитали региона, — уточнил главный санврач.

Евгений Ковалев отметил, что Ростовская область в ближайшее время получит еще около девятисот тысяч тестов на ковид и противовирусные медикаменты.

По актуальным данным, в регион прибыли около шести с половиной тысяч граждан из ЛНР и ДНР. Все прибывающие проходят ПЦР-тестирование, а также общий медосмотр. Тех, кому требуется госпитализация, доставляют в стационары.
Фото: Правительство Ростовской области
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