В Ростовской области три посёлка во время самоизоляции остались без газа
Три посёлка Азовского района уже несколько дней живут без газа в условиях самоизоляции.
26 апреля в ДНТ «Луч» на улице Речной на газопроводе среднего давления произошла авария. Грузовик задел трубу, повредив её в районе шва. В результате была прекращена подача газа в 160 домов. Без газа остались ДНТ «Луч», ДНТ «Мелиоратор», СНТ «Гармония», расположенные на территории Обильненского сельского поселения (посёлок Овощной).
Когда об аварии стало известно, сотрудники Азовской аварийной газовой службы отказались выезжать на место, аргументируя это тем, что данная магистраль бесхозная и никому не принадлежит.
- Инициатором постройки газопровода был кооператив «Огонёк», который в настоящее время не существует. В 2018 году я писал письмо на имя губернатора с просьбой поставить газопровод на баланс администрации Азовского района, - рассказывает глава посёлка Овощной Юрий Николаевич Лузан. - Мне пришёл одинаковый ответ из двух ведомств – Министерства промышленности и энергетики РО и Министерства имущественных и земельных отношений. Пояснялось, что газопровод – объект повышенной опасности, поэтому он будет передан на баланс района.
Летом 2019 года аналогичное представление вынесла региональная прокуратура. Надзорное ведомство обязало администрацию Азовского района поставить объект на баланс. Однако, когда произошла авария, выяснилось, что до сих пор это так и не было сделано.
Газовая служба оценила работы в сумму 261 тысяча рублей.
Как стало известно Rostov.ru, газовая служба оценила работы в сумму 261 тысяча рублей. Утром 28 апреля администрация района передала в компанию гарантийное письмо. После этого специалисты должны приступить к ликвидации аварии.
- Нам пояснили, что каждый дом будут подключать отдельно, а в следующем месяце в счета за газ включат сумму за техническое обслуживание, - рассказала местная жительница Олеся. – Видимо, таким образом за наш счёт хотят компенсировать затраты на устранение аварии.
Пока чиновники решали бюрократические вопросы, жители трёх посёлков, среди которых - взрослые и дети, пенсионеры и инвалиды, вынуждены выживать практически в первобытных условиях.
- Наш дом был построен первым в посёлке, когда газа ещё не было, поэтому у нас есть дровяная печка, сейчас она нас выручает. Как выкручиваются остальные, я не представляю, - рассказала многодетная мама Надежда. – У людей нет возможности даже приготовить поесть своим детям.
Возможности уехать у дончан тоже нет, ведь режим самоизоляции не разрешает покидать дома. Хотя эта ситуация могла бы быть расценена как экстренный случай. Учитывая, что не работают ни детские сады, ни школы, и детишки находятся весь день дома, приготовить для них обед для мам становится настоящей проблемой.
Добавим, что на одном из совещаний по недопущению распространения коронавирусной инфекции в правительстве Ростовской области было озвучено требование о незамедлительной ликвидации коммунальных аварий. Однако, судя по всему, для чиновников даже в критических условиях на первом месте остаются бюрократические формальности.