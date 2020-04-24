В Ростовской области три посёлка во время самоизоляции остались без газа

Газовая служба оценила работы в сумму 261 тысяча рублей.

Три посёлка Азовского района уже несколько дней живут без газа в условиях самоизоляции.26 апреля в ДНТ «Луч» на улице Речной на газопроводе среднего давления произошла авария. Грузовик задел трубу, повредив её в районе шва. В результате была прекращена подача газа в 160 домов. Без газа остались ДНТ «Луч», ДНТ «Мелиоратор», СНТ «Гармония», расположенные на территории Обильненского сельского поселения (посёлок Овощной).Когда об аварии стало известно, сотрудники Азовской аварийной газовой службы отказались выезжать на место, аргументируя это тем, что данная магистраль бесхозная и никому не принадлежит.Летом 2019 года аналогичное представление вынесла региональная прокуратура. Надзорное ведомство обязало администрацию Азовского района поставить объект на баланс. Однако, когда произошла авария, выяснилось, что до сих пор это так и не было сделано.Как стало известно Rostov.ru, газовая служба оценила работы в сумму 261 тысяча рублей. Утром 28 апреля администрация района передала в компанию гарантийное письмо. После этого специалисты должны приступить к ликвидации аварии.Пока чиновники решали бюрократические вопросы, жители трёх посёлков, среди которых - взрослые и дети, пенсионеры и инвалиды, вынуждены выживать практически в первобытных условиях.Возможности уехать у дончан тоже нет, ведь режим самоизоляции не разрешает покидать дома. Хотя эта ситуация могла бы быть расценена как экстренный случай. Учитывая, что не работают ни детские сады, ни школы, и детишки находятся весь день дома, приготовить для них обед для мам становится настоящей проблемой.Добавим, что на одном из совещаний по недопущению распространения коронавирусной инфекции в правительстве Ростовской области было озвучено требование о незамедлительной ликвидации коммунальных аварий. Однако, судя по всему, для чиновников даже в критических условиях на первом месте остаются бюрократические формальности.