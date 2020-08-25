В Ростовской области свыше 3,5 тысяч человек пострадали от клещей

В донском регионе больше 3,5 тысяч человек пострадали от укусов клещей. Актуальные данные на 24 августа сообщает Роспотребнадзор по Ростовской области.Из 3 559 человек, 1 370 - несовершеннолетние дети до 14 лет. Показатели меньше в 1,9 и 1,7 раза соответственно за тот же период 2019 года.Однако 16 человек заболели Крымской геморрагической лихорадкой, переносчиком которой является клещ. Три случая заражения зарегистрировали в Сальском районе, по два инфицированных - в Красносулинском, Октябрьском, Зимовниковском и Орловском районах. По одному заболевшему выявлено в Волгодонске, Зверево, а также в Целинском, Пролетарском и Морозовском районах. При этом показатель относительно прошлого года, когда болели 48 граждан, довольно низкий.Напомним, при укусе клещей необходимо обратиться в медучреждение.