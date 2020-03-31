В Ростовской области священники на вертолёте совершили крестный ход против коронавируса



Священники Ростовской епархии на вертолёте совершили крестный ход против распространения коронавируса. С благословением митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия клирики 1 апреля провезли по воздуху две иконы Аксайской Божьей Матери.



Вертолёт для крестного хода предоставила 4-я армия Военно-воздушных сил и Противовоздушной обороны. Духовенство сопровождал полковник Юрий Яров. На борту находились икона Богородицы «Аксайская», написанная в 2018 году для Одигитриевского храма и Акайская икона Богородицы из Михайловского храма в Новочеркасске.



Религиозные люди верят, что икона была явлена в 19-м веке, когда в Ростовскую область поразила холера.



- С этим образом по молитвам Царице Небесной связано неоднократное исцеление людей от смертельной болезни в разные годы, - рассказали в епархии.



Священники с иконой Аксайской Божьей Матери уже около двух веков совершают крестные ходы вокруг городов, пострадавших от эпидемий. Сейчас они решили по мере своих сил защитить Ростовскую область от пандемии коронавируса.



По состоянию на 1 апреля в донском регионе зарегистрировали пять случаев заболевания.