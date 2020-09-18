В Ростовской области стремительно растёт коэффициент распространения COVID-19

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В Ростовской области продолжает расти коэффициент распространения коронавирусной инфекции. Обновлённые данные опубликованы на сайте регионального правительства.К утру 21 сентября коэффициент заболеваемости COVID-19 достиг 1,07. Кроме того, увеличился и показатель заражённых - с 477,5 до 481,7.Напомним, при нормальной эпидемиологической ситуации коэффициент распространения коронавируса должен сохраняться в пределах ниже единицы. Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская не исключает того, что регион вновь может вернуться к прежним ограничительным мерам.