В Ростовской области стоимость килограмма курицы выросла на 10 рублей

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В Ростовской области стоимость килограмма курицы увеличилась на 10 рублей. Об этом сообщает Ростовстат.По информации на 16 июля, средняя цена курицы составляет 249 рублей за килограмм. Среди городов региона самая высокая цена наблюдается в Таганроге – 258 рублей за килограмм. В Ростове-на-Дону и Волгодонске курица стоит 252 рубля, в Шахтах – 233 рубля, в Сальске – 245 рублей. Самая низкая цена зафиксирована в Миллерово – 228 рублей за килограмм.Для сравнения: неделю назад, 6 июля, курица стоила 239 рублей за килограмм, а в конце июня – 229 рублей. Таким образом, за две недели цена выросла на 20 рублей.Цены на килограмм свинины и говядины за неделю изменились незначительно. Свинина подорожала с 425 до 427 рублей, а говядина – с 708 до 709 рублей.