В Ростовской области стартовал трудовой семестр студотрядов

Фото: Ростов.Ру

На Дону 23 мая стартовал трудовой семестр студенческих отрядов. Торжественное открытие состоялось в парке имени Октябрьской Революции в Ростове.В 2024 году Ростовский штаб студенческих отрядов трудоустроит более пяти тысяч студентов. Ребята отправятся на объекты регионального, межрегионального, всероссийского и международного масштабов. Они будут задействованы в шести востребованных направлениях. Речь идет о медицинском обслуживании, сельском хозяйстве, сервисе, строительстве, работе с детьми и пассажирских перевозках.- Мероприятие реализуется при поддержке Общественной палаты. Проводятся круглые столы, оказывается помощь, чтобы студенческие отряды дальше развивались с учебными заведениями и предприятиями, — рассказал член комиссии Общественной палаты Ростовской области по информационной и молодежной политике, развитию добровольчества Дмитрий Кротов.В рамках подготовки к трудовому семестру студенты прошли специальные курсы. За счет федерального гранта члены российских студенческих отрядов могут повышать свои профессиональные навыки. По окончании члены студотрядов получают документ о профессиональном образовании государственного образца. Он поможет работать ребятам с более высокой квалификацией в составе студенческих отрядов.- Средняя зарплата строителя - от 65 тысяч и до 120 тысяч в месяц. У членов сельхозотрядов зарплата составляет от 100 до 200 тысяч. К сожалению, самая низкооплачиваемая работа у вожатых, но они больше работают по душе. При этом мы стараемся каждый год увеличивать зарплату. В этом году 25–30 тысяч зарплата в месяц. Проживание, питание, проезд и медкнижка - за счет работодателя, — добавил Дмитрий Кротов.