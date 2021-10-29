В Ростовской области стали судить сотрудников, игнорирующих обязательную вакцинацию

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На очередном штабе по противодействию коронавирусной инфекции в Ростовской области главный санитарный врач призвал через суд отстранять от работы сотрудников, игнорирующих вакцинацию. Евгений Ковалев рассказал, что суды признали обоснованным отстранение работодателем от работы непривитого работника, который обязательно должен быть вакцинирован.Главный санврач Дона отметил, что подобные решения в судебной практике России, и в частности Ростовской области, уже есть. Какие предприятия уже отстранили своих сотрудников-антипрививочников, Ковалев не назвал. При этом он отметил, что эту практику надо продолжать и дальше.— Соответствующее постановление Роспотребнадзора было принято ещё в июле, — напомнил Ковалёв.Глава донского Роспотребнадзора подчеркнул, что сейчас уровень вакцинации в регионе неплохой. Однако темпы стоит усилить еще: вакцинироваться во время выходных, праздничных дней и каникул. Сейчас в Ростовской области привиты около 60% жителей, а нужно не менее 80%.