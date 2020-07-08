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В Ростовской области среди заболевших коронавирусом - четверо детей

В Ростовской области среди заболевших коронавирусом - четверо детей

Диагноз «коронавирус» за сутки подтвердился у четырёх детей. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора Ростовской области.

Всего за сутки в регионе зарегистрировано 92 новых случая заражения коронавирусом. Большинство из них – 41 - приходятся на возрастную категорию от 46 до 65 лет. Ещё 32 заболевших – жители области в возрасте от 18 до 45 лет.

16 из 92 пациентов - пенсионеры в возрасте от 66 до 79 лет. Старше 80 лет - трое больных.

Ранее главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалев сообщил, что с течением пандемии в регионе изменился возрастной состав пациентов. В настоящее время в основной массе заболевших жители области двух возрастных категорий - 30-49 лет и 50-65 лет.

Напомним, на утро 10 июля в регионе зарегистрировано 10 533 случая заражения коронавирусом. Скончались 156 человек.

Фото:www.kp40.ru

Теги: коронавирус в Ростове

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