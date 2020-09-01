В Ростовской области среди новых инфицированных COVID-19 больше половины занимают люди от 46 лет

Больше половины среди новых инфицированных вирусом COVID-19 (53,2%) в Ростовской области занимают люди в возрасте от 46 до 65 лет. Об этом сообщает правительство донского региона.По состоянию на 3 сентября, за последние сутки зафиксировано 139 случаев заражения коронавирусом среди дончан. Среди них 21,6% являются гражданами от 18 до 45 лет, 17,3% - от 66 до 79 лет, 4,3% - старше 80 лет и 3,6% - дети.Всего на Дону COVID-19 подхватили 17 344 человека. Умерли от опасного вируса уже 363 жителя Ростовской области. За прошедшие 24 часа скончались еще четверо инфицированных.