В Ростовской области спрос на услуги «Муж на час» вырос на 18%

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Весна 2026 года принесла значительный рост спроса на бытовые услуги и ремонт в Ростовской области. Аналитики «Авито Услуги» зафиксировали, что жители региона все чаще доверяют профессионалам не только решение сложных инженерных задач, но и повседневные заботы о домашнем комфорте.Наибольшую динамику показал сегмент «Муж на час», спрос на который вырос на 18% по сравнению с прошлым годом. При этом предложение услуг в этой категории увеличилось на впечатляющие 93%. Среди наиболее популярных запросов – навеска полок (+58%), замена сифонов (+57%), навеска штор (+48%) и зеркал (+9%).Отмечается также резкий всплеск спроса на аварийный ремонт электрики – он вырос в 3,5 раза, что подчеркивает готовность жителей делегировать срочные проблемы специалистам.Сегмент сантехнических услуг также демонстрирует уверенный рост: спрос увеличился на 5%, а предложение выросло более чем в два раза, что способствует сдерживанию роста цен. Особый интерес вызывает комплексное решение вопросов водоснабжения «под ключ» – спрос на такие работы вырос более чем впятеро. Запросы на монтаж систем отопления увеличились вчетверо, а на установку систем канализации – втрое. Этот тренд во многом обусловлен активным развитием загородного строительства. Аварийные вызовы сантехника также пользуются повышенным спросом, увеличившись на 33%.В области электромонтажных работ, несмотря на стабильный спрос на классические услуги, предложение выросло в 2,5 раза. При этом клиенты активно инвестируют в создание комфортной и безопасной среды: спрос на установку точечных светильников вырос на 84%, а на монтаж люстр – на 60%. Количество запросов на перенос розеток увеличилось на 47%. Кроме того, наблюдается значительный рост обращений к специалистам по устранению аварий и поломок в электрике (+66%).Эксперты отмечают структурный рост спроса, связанный с инвестициями клиентов в надежность и комфорт своего жилья.