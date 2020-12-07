В Ростовской области специалисты зафиксировали рост цен на продукты

Жители Ростовской области стали больше тратить на продукты. Специалисты провели анализ расходов дончан за ноябрь, сообщает Ростовстат 9 декабря.Несмотря на напряженную ситуацию по коронавирусу, лишившую многих работы, цены подскочили не только на лекарства и маски, но и на продукты. Так, в октябре ростовчане могли купить яйца на 9,7% дешевле, чем в ноябре. Значительно подорожали плодоовощная продукция и подсолнечное масло - на 5,4%. Стоимость хлеба выросла на 1,5%. Макаронные изделия подорожали на 0,4%. Аналогичный рост цен коснулся сливочного масла, рыбы и морепродуктов. Меньше всего цена изменилась на крупы и бобовые - они подорожали всего на 0,2%.Единственный продукт, стоимость которого уменьшилась, - мясо птицы. Ростовчане покупали его на 0,5% дешевле, чем в предыдущем месяце.