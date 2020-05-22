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В Ростовской области создадут четыре модельные библиотеки

В Ростовской области создадут четыре модельные библиотеки
В четырёх муниципалитетах Ростовской области создадут модельные библиотеки. В рамках национального проекта «Культура» ими снабдят Ростов-на-Дону, Таганрог, Батайск и Аксайский район.

На модернизацию библиотек по итогам конкурсного отбора из федерального бюджета направлено 25 миллионов рублей.
- На эти средства библиотеки оснастят современным оборудованием, компьютерной, мультимедийной и множительной техникой, мебелью, разработанной дизайнерами, - сообщил первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов. - Помимо этого, значительно обновится библиотечный фонд, в помещениях проведут ремонт. Привычные нам библиотеки превратятся в высокотехнологичные культурные центры, где посетители смогут найти информацию в разных форматах.

Сейчас уже ведут ремонтные работы в центральной городской детской библиотеке имени Надежды Крупской в Батайске. На обновление данного объекта выделено десять миллионов рублей.

В здании меняют потолки, входные двери, полы, красят стены и ремонтируют санузел. Библиотека уже получила новое оборудование: интерактивную панель, портативное устройство для чтения, видеокамеры, телевизоры, фотоаппараты, магнитно-маркерные доски, настольные лампы, цифровое пианино.
- Основная задача — создать комфортные условия не только для общения жителей донского региона, но и их интеллектуального досуга, - отметил Игорь Гуськов.

В просторных залах расставят многофункциональную мебель, которая позволит выйти на новый уровень работы с детьми. Для мам с малышами даже организуют интеллект-зал, где они смогут с комфортом посмотреть фильм. Также появятся зона информационной помощи, арт-холл, пространство для свободного общения, зона чтения для молодёжи, а также зоны для совместной работы с современным оборудованием.

Напомним, ранее в рамках нацпроекта «Культура» уже открыли модельные библиотеки в станице Старочеркасской и городе Зверево.

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