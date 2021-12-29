В Ростовской области сократилось число выздоравливающих от COVID-19

Фото: Алексей Бойко

На Дону в период новогодних праздников резко сократилось число выздоравливающих от COVID-19.Теперь за день отрицательные ПЦР-тесты после перенесенного заболевания получают не более 400 человек. Так, 6 января правительство региона отчиталось о 302 выздоровевших, 7 января – о 378. Для сравнения: еще две-три недели назад власти сообщали о тысяче и более излечившихся ежедневно.Всего перенесли коронавирус уже 177 032 жителя Ростовской области. Это свыше 90 процентов от общего числа заразившихся.