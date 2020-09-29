В Ростовской области снова усилится ветер
В Ростовской области снова будет усиливаться ветер, передает Ростовский гидрометцентр.
Так, 1 октября на Дону снова прогнозируют пыльную бурю. Ожидаются переменная облачность, небольшой и умеренный дождь, а также гроза.
Ветер продолжит дуть с силой 23 метра в секунду. На территории всего региона сохраняется чрезвычайная пожароопасность.
Напомним, 30 сентября область настигла пыльная буря, из-за которой повалились деревья, улетели крыши домов, и разбушевались пожары.
Водителям рекомендуется парковаться подальше от слабозакрепленных конструкций. В этот день желательно не покидать дома без острой необходимости. Запрещается бросать непотушенные окурки в сухую траву.