В Ростовской области снова подскочил показатель заболеваемости COVID-19

Фото: Алексей Бойко.

Показатель заболеваемости коронавирусом в Ростовской области снова увеличился. За сутки с 19 по 20 декабря он подскочил на 14 единиц и стал равен 4 490 на 100 тысяч жителей.Это значение находится в прямой зависимости от общего числа зараженных. За последние 24 часа положительные результаты тестов на COVID-19 получил еще 601 человек, проживающий в донском регионе. Всего с начала пандемии количество инфицированных достигло 188 479 человек, сообщили в областном правительстве.Коэффициент распространения опасного вируса держится на единице. Это значит, что ежедневно каждый человек с коронавирусом до самоизоляции может заразить как минимум одного здорового.