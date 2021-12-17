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В Ростовской области снова подскочил показатель заболеваемости COVID-19

В Ростовской области снова подскочил показатель заболеваемости COVID-19
Показатель заболеваемости коронавирусом в Ростовской области снова увеличился. За сутки с 19 по 20 декабря он подскочил на 14 единиц и стал равен 4 490 на 100 тысяч жителей.

Это значение находится в прямой зависимости от общего числа зараженных. За последние 24 часа положительные результаты тестов на COVID-19 получил еще 601 человек, проживающий в донском регионе. Всего с начала пандемии количество инфицированных достигло 188 479 человек, сообщили в областном правительстве.

Коэффициент распространения опасного вируса держится на единице. Это значит, что ежедневно каждый человек с коронавирусом до самоизоляции может заразить как минимум одного здорового.
Фото: Алексей Бойко.
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Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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