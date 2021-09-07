В Ростовской области снова ожидаются заморозки. 9 сентября в большинстве районов донского региона столбики термометров упадут до - 1 градуса. Об этом сообщает ГУ МЧС.Температура воздуха ночью будет +8…+13°, по северу и востоку - до -1°, утром - местами заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -0,1…-1,0°.Незначительное снижение температуры вполне может нанести вред теплолюбивым растениям, несобранному урожаю. Именно поэтому садоводы и огородники следят за прогнозом погоды, заранее убирают созревшие тыквы, яблоки, груши, малину, а также утепляют многолетние растения.Как уберечь от заморозков недозревший урожай:1. Создать укрытие из подручного материала. Использовать можно деревянные рейки, арматуру либо просто накрыть грядки нетканым материалом, придавив по краям камнями. Достаточно лишь укрывать кустики в ночное время, когда температура воздуха резко снижается. Утром сооружение или материал необходимо убирать.2. Включить на ночь полив, надев на шланг распылитель. При этом распылитель должен создавать туман из воды, а не просто орошать посадки. Благодаря этому влажность воздуха резко повысится, влага не будет позволять зеленой массе промерзнуть. Когда температура воздуха поднимется выше 0 градусов, полив можно выключить.3. Устроить задымление. Сначала на участке делают несколько небольших кучек из мелких сухих веток, опилок, торфа или щепок. Когда костры разгорятся, в огонь добавляют влажную траву, опавшую листву деревьев, чтобы было как можно больше дыма. Поддерживать дым требуется до самого утра, так как именно под утро температура воздуха заметно снижается.