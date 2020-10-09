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В Ростовской области снова ожидается ветер до 18 метров в секунду

В Ростовской области снова ожидается ветер до 18 метров в секунду
В Ростовской области снова прогнозируют сильный ветер. Информация об этом опубликована в ежедневном оперативном прогнозе МЧС. По информации ведомства, будет дуть восточный и юго-восточный ветер - 7-12 м/с, местами порывы - до 15-18 м/с.

При этом в области будет достаточно тепло. Температура воздуха ночью - до +9…+14°, по северу и востоку - до +3°; днём - до +17…+22°, по югу - до +25°.

Из-за ветра возможны падения деревьев и слабозакрепленных конструкций. Напомним, неделю назад в Багаевском районе ураганный ветер повалил тополь на иномарку. Погибли двое парней.

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