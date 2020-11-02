В Ростовской области снова будут фиксировать пребывающих в регион «вахтовиков»

Губернатор Ростовской области потребовал вернуть контроль за выездом и возвращением командированных дончан. Об этом Василий Голубев заявил на заседании оперативного штаба 3 ноября.- Все главы муниципалитетов и все, кто имеет к этому отношение, в течение трех дней должны составить полный список людей, которым приходится выезжать за пределы области на работу. Это необходимо, чтобы точно знать, сколько людей и в какой период должны вернуться, - объяснил губернатор.Он также отметил, что эту работу нужно проделать в срочном порядке, чтобы избежать вспышек COVID-19 внутри семей.Вернуться к контролю командированных жителей Ростовской области Василий Голубев решил после информации главы Сальского района Владимира Березовского. Именно в этом районе была зафиксирована вспышка коронавируса из-за вернувшегося из командировки члена семьи. Только за сутки там заразились 40 человек. При этом общее число жителей Сальского района с подтвержденным диагнозом в настоящее время составило всего 66 человек.