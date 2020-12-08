В Ростовской области сняли карантин по бруцеллезу коров
В Ростовской области сняли карантин по бруцеллезу КРС (крупного рогатого скота). На животноводческой точке в Пролетарском районе ветеринары провели заключительные ветеринарно-санитарные мероприятия.
Rostov.ru сообщал, что в хуторе Степном у девяти коров выявили бруцеллез. С конца мая место, где находились животные, закрыли на карантин. Продажа корма и молока, а также провоз и прогон животных оказались под запретом.
В течение полугода ветеринары брали кровь на анализы у всего стада, а через тридцать дней повторяли процедуру, пока все пробы не дали отрицательный результат.
Все животные выздоровели. Со 2 декабря с фермы официально сняли карантин.