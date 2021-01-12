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В Ростовской области снизился коэффициент заболеваемости коронавирусом

В Ростовской области снизился коэффициент заболеваемости коронавирусом
Коэффициент заболеваемости коронавирусом в Ростовской области снизился. За сутки с 13 по 14 января он упал до единицы. По информации регионального правительства, последний раз это значение фиксировали 3 числа.

Показатель зараженных на 100 тысяч населения увеличился на десять единиц и стал равен 1 360.

Растет и количество людей с диагнозом коронавирус. За сутки опасный вирус подхватили 392 жителя региона. Большинство из них - ростовчане в возрасте от 46 до 65 лет. Всего за период пандемии COVID-19 заразились 57 130 человек. Из них 2 293 пациента не смогли побороть инфекцию.

Ситуация по коронавирусу в Ростовской области остается напряженной. Регион лидирует по количеству смертей в Южном федеральном округе и занимает четвертое место в стране. Медики ежедневно выявляют почти по 400 новых заболевших, а в аптеках зачастую нет необходимых лекарств. Если ситуация не изменится, система здравоохранения вскоре может разрушиться.

Теги: COVID-19 на Дону коронавирус в Ростовской области

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